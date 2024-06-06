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Підримка суперлюдей: ARX виділяє благодійну допомогу центру реабілітації Superhumans

 

Співпраця з благодійними організаціями, допомога українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та підтримка ЗСУ – великий пласт роботи cтрахової ARX. З початку повномасштабної війни сума допомоги ЗСУ вже перевищила 60 млн грн.

 Окрім системної допомоги силам оборони через основного партнера - фонду компетентної допомоги «Повернись живим», компанія розвиває ще один вектор, який відповідає цінностям компанії.

ARX в межах партнерства зі всеукраїнським сучасним центром Superhumans долучилась до реабілітації захисників України, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. На реалізацію проєкту компанія перерахувала 500 тис грн. Це допоможе пацієнтам центру отримати необхідні ресурси для повноцінного відновлення.

Центр реабілітації Superhumans є провідним закладом у галузі медичної реабілітації, який надає висококваліфіковану допомогу та використовує передові методи лікування українцям, хто втратив кінцівки внаслідок війни.

Андрій Перетяжко, СЕО страхової компанії ARX: «Те, що робить Superhumans – зовсім інший рівень медичної реабілітації. Це не лише передовий центр із надсучасним обладнанням, а і мотивовані  професіонали, у яких одна мета – дати можливість пацієнтам жити новим щасливим життям. Війна – це страшні наслідки, з якими наша країна ще буде довго стикатися та потребувати допомоги, але із Superhumans віриш, що все буде якнайкраще, і ми раді бути частиною цієї важливої справи».

Ольга Руднєва, керівниця Superhumans Centre: «За останній рік нам вдалося поставити на ноги понад 600 людей зі складними травмами, але ми б ніколи не досягли такого рівня надання послуг і таких результатів, якби не підтримка наших партнерів. Завдяки участі АRХ, ми зможемо допомогти ще більшій кількості людей, які потребують відновлення, та повернути їх до активного життя».

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