ARX - найкращі у клієнтському сервісі за версією FinAwards 2024

Cтрахову ARX визнано найкращою у клієнтському сервісі за версією FinAwards 2024, щорічного конкурсу, який відзначає кращих професіоналів фінансового ринку. Також компанія отримала номінацію “Найкраща digital компанія”. Це цілком логічно, бо сучасний сервіс неможливий без послуг онлайн.

Для ARX якісний сервіс з фокусом на digital завжди був і залишається стратегічним напрямком. З початку повномасштабного вторгнення ARX не припиняла свою роботу. Завдяки інвестиціям, які компанія зробила в ІТ та бізнес-процеси, готовності до віддаленої роботи, яка була повною мірою випробувана під час пандемії Covid-19, обслуговування клієнтів практично не постраждало.

Під час повномасштабного вторгнення оперативно компанією було прийнято багато рішень, щоб полегшити життя клієнтам. ARX запропонувала відстрочки в оплаті премії, збільшила до 3 місяців терміни повідомлення про збитки, врегульовувала збитки без документів поліції — тобто, зробили багато такого, що взагалі не передбачено договорами страхування. Максимально допомагало клієнтам те, що наше КАСКО працює за кордоном.

КАСКО є найуспішнішим бізнесом компанії, клієнтський зв’язок у цьому сегменті відстежується максимально ретельно. ARX – єдина компанія в Україні, яка має сервіс зворотного зв'язку Тransparent Customer Feedback або TCF за продуктом “КАСКО. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО". Цей сервіс дозволяє клієнтам негайно після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою. Відгуки з'являються на сайті компанії у режимі реального часу. Впливати на відгуки, модерувати, маніпулювати даними неможливо. Протягом 2023 року задоволеність клієнтів сервісом складала 95% .

У компанії є окреме направлення по взаємодії з клієнтами, зв’язок підтримується у 20 каналах, від соціальних мереж до цифрового застосунку MyARX. Цей застосунок створений для максимальної зручності клієнтів - вся необхідна за договорами інформація зберігається у смартфоні, більше не треба носити пластикову карту або паперовий варіант. У будь-який час та будь-де можна подивитися, які договори вже є, подати заявку на укладення нових або продовження строку дії договорів на наступний рік. Застосунок дозволяє спілкуватися з компанією безпосередньо, без переходу в месенджери (Viber або ж Telegram) через дзвінок або функцію «Чат».

Подача документів на виплату в ARХ працює віддалено. Виключенням є документи, пов’язані з процесом ідентифікації/верифікації, але вже налагоджені процеси віддаленої ідентифікації/верифікації клієнта через Дію. Клієнту достатньо мати доступ до застосунку або порталу ДІЯ, ІD картку або біометричний закордонний паспорт, трохи часу (процес займає до 15 хвилин, співробітник компанії координує дії клієнта).

Отже, в ARX клієнтський шлях може бути повністю онлайн. Від замовлення до поновлення поліса. А маючи застосунок MyARX, клієнт реально може повністю керувати страхування тільки за допомогою смартфона.

Максимальна диджиталізація стала сильною стороною компанії, яка дозволила впоратися зі складними обставинами. Співробітника працювали зі сховищ та укриттів, під звуки сирен та у блекауті. Дуже часто вони виконували функцію психологічної підтримки наших клієнтів, бо ті бачили в них осередок надійності та стабільності. Навіть під час війни ARX продовжує запускати нові продукти: Бронезахист, МініКАСКО, КАСКО “Залізний купол” та вдосконалювати мобільний додаток MyARX, щоб клієнти мали безпаперове страхування.

ARX вже 30 років на українському ринку. Компанія спілкується з клієнтами на всіх платформах, де їм зручно. Клієнти знають, що ARX постійно допомагає ЗСУ — з початку повномасштабного вторгнення на потреби армії перераховано понад 56 млн грн. Наші акціонери, керівництво компанії, кожний співробітник — усі працювали та працюють разом на єдину мету — втримати бізнес, надати сервіс клієнтам, розвивати нові продукти, наближати Перемогу!