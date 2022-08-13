"Арсенал" Зинченко в голевом фестивале обыграл "Лестер" в рамках АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:2

Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 76 – Салиба, 53 (автогол), Мэддисон, 74

"Канониры" повели в середине тайма. Джака в пределах штрафной сбросил под удар Жезусу, а бразилец по интересной траектории отправил мяч в дальний угол. Еще до перерыва форвард забил во второй раз, замкнув дальнюю стойку после подачи с углового.

На старте второй половины команды обменялись забитыми мячами. Сначала Салиба неудачно отпасовал назад Рэмсдейлу, оформив автогол. Но уже через две минуты Джака воспользовался столкновением Уорда с Фофана и спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Буквально через десять минут "Арсенал" и "Лестер" снова обменялись голами. Ихеаначо легко прошел Зинченко на фланге и отпасовал Мэддисону, а тот пробил кипера с границ штрафной зоны. В ответ Мартинелли нанес удар из района линии штрафного прямо в угол – 4:2!

Кстати, хавбек сборной Украины вышел в старте на левом фланге обороны и провел на поле 77 минут. Его заменил шотландец Киран Тирни.