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"Арсенал" Зінченка в гольовому фестивалі переграв "Лестер" у рамках АПЛ

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Лондон, Субота 13 серпня 2022 18:58
"Арсенал" Зінченка в гольовому фестивалі переграв "Лестер" у рамках АПЛ Фото: Габріел Жезус оформив дубль (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Другу перемогу на старті сезону здобув лондонський "Арсенал", впевнено здолавши "Лестер" на власному полі (4:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:2

Голи: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартінеллі, 76 – Саліба, 53 (автогол), Меддісон, 74

"Каноніри" повели в середині тайму. Джака в межах штрафного відкинув під удар Жезусу, а бразилець за цікавою траєкторією відправив м'яч у дальній кут. Ще до перерви форвард забив вдруге, замкнувши дальню стійку після подачі з кутового.

На старті другої половини команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Саліба невдало відпасував назад Ремсдейлу, оформивши автогол. Та вже за дві хвилини Джака скористався зіткненням Ворда з Фофана та спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Буквально за десять хвилин "Арсенал" і "Лестер" знову обмінялися голами. Іхеаначо легко пройшов Зінченка на фланзі й відпасував Меддісону, який пробив кіпера з меж карної зони. У відповідь Мартінеллі завдав удару з району лінії штрафного прямісіньку в кут – 4:2!

До речі, хавбек збірної України вийшов у старті на лівому фланзі оборони та провів на полі 77 хвилин. Його замінив шотландець Кіран Тірні.

До слова, українець Миколенко провів увесь матч за "Евертон" проти "Астон Вілли" в Бірмінгемі.

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