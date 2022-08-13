"Арсенал" Зінченка в гольовому фестивалі переграв "Лестер" у рамках АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Арсенал" – "Лестер" – 4:2

Голи: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартінеллі, 76 – Саліба, 53 (автогол), Меддісон, 74

"Каноніри" повели в середині тайму. Джака в межах штрафного відкинув під удар Жезусу, а бразилець за цікавою траєкторією відправив м'яч у дальній кут. Ще до перерви форвард забив вдруге, замкнувши дальню стійку після подачі з кутового.

На старті другої половини команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу Саліба невдало відпасував назад Ремсдейлу, оформивши автогол. Та вже за дві хвилини Джака скористався зіткненням Ворда з Фофана та спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Буквально за десять хвилин "Арсенал" і "Лестер" знову обмінялися голами. Іхеаначо легко пройшов Зінченка на фланзі й відпасував Меддісону, який пробив кіпера з меж карної зони. У відповідь Мартінеллі завдав удару з району лінії штрафного прямісіньку в кут – 4:2!

До речі, хавбек збірної України вийшов у старті на лівому фланзі оборони та провів на полі 77 хвилин. Його замінив шотландець Кіран Тірні.