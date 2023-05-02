"Арсенал" Зінченка перемогою над "Челсі" Мудрика зберіг шанси на титул АПЛ

Англія, Прем'єр-ліга, 34-й тур

"Арсенал" – "Челсі" – 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 – Мадуеке, 65

"Каноніри" фактично визначили переможця у першій третині протистояння. Капітан команди Едегор оформив дубль за 13 хвилин, забивши обидва м'ячі в схожому стилі. Це Джака в обох випадках прострілював із лівого флангу – на лінію штрафного та в район 11-метрової позначки, а норвежець влучно бив у дотик.

А на 34-й хвилині в обіймах партнерів опинився Жезус. Бразилець з'явився у потрібному місці в потрібний час. Удар Джаки з кількох метрів заблокував оборонець, а форвард підхопив м'яч і потужно пробив Кепі в ближній кут – 3:0.

На старті другої половини "Арсенал" цілком міг зробити рахунок геть непристойним. Утім, низку своїх нагод "каноніри" змарнували. Натомість "Челсі" скористався шансом, аби не зазнати розгрому. Мадуеке уник офсайду, отримав передачу Ковачіча з глибини та в два дотики переграв Ремсдейла, встановивши остаточний результат.

Українець Олександр Зінченко вийшов у старті "Арсенала" та провів на полі 72 хвилини. Натомість його співвітчизник Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних "синіх". На 71-й хвилині він замінив Стерлінга. Дует зірок збірної України результативними діями не відзначився.

Завдяки перемозі "Арсенал" принаймні тимчасово повернув лідерство в чемпіонаті Англії. "Каноніри" набрали 78 очок і на два пункти випереджають "Манчестер Сіті". Щоправда, "містяни" зіграли на два матчі менше.