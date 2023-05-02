UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Арсенал" Зінченка перемогою над "Челсі" Мудрика зберіг шанси на титул АПЛ

Фото: Мартін Едегор за мить відкриє рахунок у зустрічі (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою лондонського "Арсенала" над сусідами з "Челсі" завершився заключний матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 34-й тур

"Арсенал" – "Челсі" – 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 – Мадуеке, 65

"Каноніри" фактично визначили переможця у першій третині протистояння. Капітан команди Едегор оформив дубль за 13 хвилин, забивши обидва м'ячі в схожому стилі. Це Джака в обох випадках прострілював із лівого флангу – на лінію штрафного та в район 11-метрової позначки, а норвежець влучно бив у дотик.

А на 34-й хвилині в обіймах партнерів опинився Жезус. Бразилець з'явився у потрібному місці в потрібний час. Удар Джаки з кількох метрів заблокував оборонець, а форвард підхопив м'яч і потужно пробив Кепі в ближній кут – 3:0.

На старті другої половини "Арсенал" цілком міг зробити рахунок геть непристойним. Утім, низку своїх нагод "каноніри" змарнували. Натомість "Челсі" скористався шансом, аби не зазнати розгрому. Мадуеке уник офсайду, отримав передачу Ковачіча з глибини та в два дотики переграв Ремсдейла, встановивши остаточний результат.

Українець Олександр Зінченко вийшов у старті "Арсенала" та провів на полі 72 хвилини. Натомість його співвітчизник Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних "синіх". На 71-й хвилині він замінив Стерлінга. Дует зірок збірної України результативними діями не відзначився.

Завдяки перемозі "Арсенал" принаймні тимчасово повернув лідерство в чемпіонаті Англії. "Каноніри" набрали 78 очок і на два пункти випереджають "Манчестер Сіті". Щоправда, "містяни" зіграли на два матчі менше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЗінченкоАрсеналЧелсиЧемпіонат Англії