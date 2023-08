"Арсенал" Зінченка переманив голкіпера з передмістя Лондона

27-річний іспанець став "каноніром". Кіпер став четвертим новачком віце-чемпіона Англії цього літа.

"Арсенал" домовився про оренду Раї. Угода розрахована на один сезон. Орендний договір коштував лондонцям 3,5 млн євро. У складі "канонірів" він одягне светр із 22-м номером.

Попередній сезон став для Раї дебютним на рівні АПЛ. Іспанський воротар провів усі 38 матчів за "Брентфорд", у яких оформив 12 кліншитів. Торік він уперше зіграв у складі збірної Іспанії (2 матчі).

Раніше команда Мікеля Артети оформила три коштовні трансфери. Лави "канонірів" поповнили оборонець Тімбер, центрхав Райс і атакувальний хавбек Гаверц. Разом вони "потягнули" на понад 230 млн.

Welcome to The Arsenal, David Raya