"Арсенал" Зинченко переманил голкипера из пригорода Лондона

27-летний испанец стал "канониром". Кипер стал четвертым новичком вице-чемпиона Англии этим летом.

"Арсенал" договорился об аренде Райи. Соглашение рассчитано на один сезон. Арендный договор стоил лондонцам 3,5 млн. евро. В составе "канониров" он наденет свитер с 22-м номером.

Предыдущий сезон стал для Райи дебютным на уровне АПЛ. Испанский вратарь провел все 38 матчей за Брентфорд, в которых оформил 12 клиншитов. В прошлом году он впервые сыграл в составе сборной Испании (2 матча).

Ранее команда Микеля Артеты оформила три ценных трансфера. Ряды "канониров" пополнили защитник Тимбер, центрхав Райс и атакующий хавбек Хаверц. В сумме они "потянули" более чем на 230 млн.

