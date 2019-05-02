Арсенал - Валенсия: прогноз букмекеров

Английский "Арсенал" и испанская "Валенсия" в полуфинале Лиги Европы поборются за путевку в финал турнира. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1"

2 мая 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

Букмекерские компании считают, что "Арсенал" - фаворит этого противостояния. Так, успех хозяев оценивается в 1,95, тогда как на победу "Валенсии" дают коэффициент 3,90. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,55.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.