"Арсенал" победил "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" добыл волевую победу над "Валенсией". Игра в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" завершилась со счетом 3:1.

Счет в игре на 11 минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Однако уже по истечении 14 минут" канониры" восстановили равновесие, а затем вышли вперед. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. Точку в матче на 90+1 минуте поставил Обамеянг.

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на "Месталье".