Арсенал - Наполи: анонс матча

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" примет неаполитанский "Наполи". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают, что шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Все пары 1/4 финала Лига Европы.

11 апреля 22:00

Лондон, стадион "Эмирейтс"

Поединок, который достойный Лиги чемпионов! В предстоящей игре нас ждет встреча двух команд, которые являются реальными претендентами на победу в турнире.

"Наполи" начинал текущий сезон с новым тренером Карло Анчелотти и большими надеждами. Но попал в трудную группу в Лиге чемпионов и финишировал позади ПСЖ и "Ливерпуля". В связи с вылетом из Кубка Италии и серьезным отставанием от "Ювентуса" в серии А Лига Европы стала приоритетной задачей наполитанской команды.

Никогда не знаешь, чего ждать от "Арсенала" в первом сезоне без Арсена Венгера. С августа по октябрь команда одержала 11 побед кряду, однако привычные проблемы в обороне затормозили прогресс. Цель "Арсенала" остается прежней - вернуться в Лигу чемпионов. Для этого надо занять в премьер-лиге место в четверке либо выиграть Лигу Европы.