ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Арсенал - Наполи: анонс матча

Новости » Спорт    11.04.2019 - 12:06
Арсенал - Наполи: анонс матча

Готовимся к первому поединку 1/4 финала Лиги Европы

В первом поединке 1/4 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" примет неаполитанский "Наполи". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают, что шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Все пары 1/4 финала Лига Европы.

11 апреля 22:00
Лондон, стадион "Эмирейтс"

 

Поединок, который достойный Лиги чемпионов! В предстоящей игре нас ждет встреча двух команд, которые являются реальными претендентами на победу в турнире. 

"Наполи" начинал текущий сезон с новым тренером Карло Анчелотти и большими надеждами. Но попал в трудную группу в Лиге чемпионов и финишировал позади ПСЖ и "Ливерпуля". В связи с вылетом из Кубка Италии и серьезным отставанием от "Ювентуса" в серии А Лига Европы стала приоритетной задачей наполитанской команды.

Никогда не знаешь, чего ждать от "Арсенала" в первом сезоне без Арсена Венгера. С августа по октябрь команда одержала 11 побед кряду, однако привычные проблемы в обороне затормозили прогресс. Цель "Арсенала" остается прежней - вернуться в Лигу чемпионов. Для этого надо занять в премьер-лиге место в четверке либо выиграть Лигу Европы.

Украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы разгромным поражением от "Челси"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины АрсеналЛига ЕвропыНаполи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь