Арсенал - Наполі: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги Европи

У першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи лондонський "Арсенал" прийме неаполітанський "Наполі". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають, що шансів на перемогу в цьому матчі більше у господарів поля. Всі пари 1/4 фіналу Ліга Європи.

11 квітня 22:00

Лондон, стадіон "Емірейтс"

Поєдинок, який гідний Ліги чемпіонів! У майбутній грі нас чекає зустріч двох команд, які є реальними претендентами на перемогу в турнірі.

"Наполі" починав поточний сезон з новим тренером Карло Анчелотті і великими надіями. Але потрапив у важку групу в Лізі чемпіонів і фінішував позаду ПСЖ і "Ліверпуля". У зв'язку з вильотом з Кубка Італії і серйозним відставанням від "Ювентуса" в серії А Ліга Європи стала пріоритетним завданням наполітанской команди.

Ніколи не знаєш, чого чекати від "Арсеналу" в першому сезоні без Арсена Венгера. З серпня по жовтень команда здобула 11 перемог поспіль, проте звичні проблеми в обороні загальмували прогрес. Мета "Арсеналу" залишається колишньою - повернутися в Лігу чемпіонів. Для цього треба зайняти в прем'єр-лізі місце в четвірці або виграти Лігу Європи.