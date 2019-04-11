ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арсенал - Наполі: анонс матчу

Новини » Спорт    11.04.2019 - 12:06
Арсенал - Наполі: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги Европи

У першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи лондонський "Арсенал" прийме неаполітанський "Наполі". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають, що шансів на перемогу в цьому матчі більше у господарів поля. Всі пари 1/4 фіналу Ліга Європи.

11 квітня 22:00
Лондон, стадіон "Емірейтс"

 

Поєдинок, який гідний Ліги чемпіонів! У майбутній грі нас чекає зустріч двох команд, які є реальними претендентами на перемогу в турнірі.

"Наполі" починав поточний сезон з новим тренером Карло Анчелотті і великими надіями. Але потрапив у важку групу в Лізі чемпіонів і фінішував позаду ПСЖ і "Ліверпуля". У зв'язку з вильотом з Кубка Італії і серйозним відставанням від "Ювентуса" в серії А Ліга Європи стала пріоритетним завданням наполітанской команди.

Ніколи не знаєш, чого чекати від "Арсеналу" в першому сезоні без Арсена Венгера. З серпня по жовтень команда здобула 11 перемог поспіль, проте звичні проблеми в обороні загальмували прогрес. Мета "Арсеналу" залишається колишньою - повернутися в Лігу чемпіонів. Для цього треба зайняти в прем'єр-лізі місце в четвірці або виграти Лігу Європи.

Українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках "Динамо" завершило виступи у Лізі Європи розгромною поразкою від "Челсі"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АрсеналЛіга ЄвропиНаполи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся