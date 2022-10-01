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"Арсенал" із Зінченком переграв "Тоттенхем" у дербі Північного Лондона

Фото: "Каноніри" святкують взяття воріт суперника (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою лондонського "Арсенала" завершився матч 9-го туру англійської Прем'єр-ліги проти сусідів із "Тоттенхема". Українець Олександр Зінченко зіграв 73 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Арсенал" – "Тоттенхем" – 3:1

Голи: Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 – Кейн, 31 (пенальті)

Вилучення: Емерсон, 62 (Т, пряма червона картка)

Український універсал "канонірів" вийшов у старті команди Мікеля Артети, відновившись після травми. Зінченко традиційно зіграв лівого оборонця "Арсенала", а під завісу зустрічі був замінений шотландцем Тірні.

"Каноніри" виглядали потужніше на старті двобою, тож закономірно відкрили рахунок на 20-й хвилині. Вайт віддав передачу Партею у зону перед штрафним майданчиком, а той розкішно поклав м'яч у верхній кут ударом у дотик.

"Шпори" відігралися на 31-й хвилині. Це Кейн реалізував одинадцятиметровий за фол Габріела проти Рішарлісона, пробивши по центру воріт. Тим часом Ремсдейл кинувся в кут воріт...

Та після перерви "Арсенал" зумів дотиснути опонента. Заспів оформив Жезус, який вчасно опинився на добиванні після невдалого відбивання Льорісом удару Саки. А згодом шанси "Тоттенхема" на успіх неабияк знизив Емерсон, грубо в'їхавши в Мартінеллі та побачивши перед собою червоний колір.

Добив "шпор" на 67-й хвилині Джака. Швейцарець фактично опинився наодинці в карній зоні суперника та технічно поклав м'яч низом у дальній кут воріт підопічних Антоніо Конте – 3:1.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" закріпився у лідерах АПЛ. В активі "канонірів" 21 очко. Наступний матч лондонці проведуть 9 жовтня проти "Ліверпуля".

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