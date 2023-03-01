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"Арсенал" із асистом Зінченка розгромив "Евертон" Миколенка в АПЛ

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Лондон, Середа 01 березня 2023 23:47
"Арсенал" із асистом Зінченка розгромив "Евертон" Миколенка в АПЛ Фото: Букайо Сака та Габріел Мартінеллі оформили три з чотирьох м'ячів (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою для лондонського "Арсенала" завершився домашній матч англійської Прем'єр-ліги проти "Евертона" з Ліверпуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 7-й тур (перенесений матч)

"Арсенал" – "Евертон" – 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71

"Каноніри" повністю контролювали хід зустрічі, але відкрити рахунок зуміли лише перед перервою. Знадобився нестандартний підхід – лівий оборонець Зінченко опинився праворуч у середній лінії та одним пасом розрізав оборону "ірисок", а Сака потужним ударом у ближній кут реалізував момент.

Ще до перерви лондонці подвоїли перевагу. Гол вийшов курйозним. Онана не помітив суперника поруч, Сака обікрав мерсисайдця та дозволив Мартінеллі пробити повз Пікфорда.

Ще двічі "Арсенал" забив в останній третині поєдинку. Спершу на фініші зразкової атаки господарів Троссард прострілив до штрафного майданчика, а Едегор класно зіграв в один дотик. А згодом Нкетія в межах карної зони відпасував на Мартінеллі, тож бразилець проштовхнув м'яч за лінію.

Українець Олександр Зінченко провів на полі 82 хвилин. Окрім результативної передачі він також узяв участь у четвертій гольовій комбінації. Його співвітчизник Віталій Миколенко відіграв за "ірисок" увесь матч.

Завдяки впевненій перемозі "Арсенал" закріпив лідерство в чемпіонаті. Тепер в активі "канонірів" 60 очок. "Манчестер Сіті", який іде другим, набрав 55 пунктів. "Евертон" натомість залишився у зоні вильоту (21 очко).

До слова, раніше пригадали віхи біографії легенди "Тоттенхема" Грівза в спеціальній підбірці.

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