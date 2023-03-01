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"Арсенал" с ассистом Зинченко разгромил "Эвертон" Миколенко в АПЛ

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Лондон, Среда 01 марта 2023 23:47
"Арсенал" с ассистом Зинченко разгромил "Эвертон" Миколенко в АПЛ Фото: Букайо Сака и Габриэл Мартинелли оформили три из четырех мячей (twitter.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой для лондонского "Арсенала" завершился домашний матч английской Премьер-лиги против "Эвертона" из Ливерпуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 7-й тур (перенесенный матч)

"Арсенал" – "Эвертон" – 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71

"Канониры" полностью контролировали ход встречи, но открыть счет сумели только перед перерывом. Потребовался нестандартный подход – левый защитник Зинченко оказался справа в средней линии и одним пасом разрезал оборону "ирисок", а Сака мощным ударом в ближний угол реализовал момент.

Еще до перерыва лондонцы удвоили преимущество. Гол получился курьезным. Онана не заметил соперника рядом, Сака обворовал мерсисайдца и позволил Мартинелли пробить мимо Пикфорда.

Еще дважды "Арсенал" забил в последней трети поединка. Сначала на финише образцовой атаки хозяев Троссард прострелил в штрафную, а Эдегор классно сыграл в одно касание. А затем Нкетия в пределах штрафной зоны отпасовал на Мартинелли, так что бразилец протолкнул мяч за линию.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 82 минуты. Кроме результативной передачи, он также принял участие в четвертой голевой комбинации. Его соотечественник Виталий Миколенко отыграл за "ирисок" весь матч.

Благодаря уверенной победе "Арсенал" закрепил лидерство в чемпионате. Теперь в активе "канониров" 60 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" набрал 55 пунктов. "Эвертон" в то же время остался в зоне вылета (21 очко).

К слову, ранее вспомнили вехи биографии легенды "Тоттенхэма" Гривза в специальной подборке.

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