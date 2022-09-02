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В "АрселорМиттал"заявили, что на грани остановки из-за блокады портов и низких цен

Фото: "АрселорМиттал" на грани полной остановки из-за блокады портов (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Завод "АрселорМиттал Кривой Рог" на грани остановки из-за блокады украинских портов и низких цен на сталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора комбината Мауро Лонгобардо Financial Times.

"Сталелитейный завод в Кривом Роге придется полностью закрыть, если блокада украинских портов Черного моря не будет снята или мировые цены на сталь не начнут расти", - отметил он.

По словам Лонгобардо, экспортировать сталь наземным путем через страны Европы невыгодно, а иных альтернатив пока нет.

"Сейчас предприятие эксплуатирует только одну доменную печь из четырех, производя несколько тысяч тонн продукции. Продукция компании отгружается в основном украинским покупателям. Без морских портов в Украине нет металлургии. Мы сделали всё, что могли", - добавил Мауро Лонгобардо и отметил: компания не сможет поддерживать 26 тысяч сотрудников вечно.

Как известно, с июля "АрселорМиттал" перевел значительную часть сотрудников, включая топ-менеджмент и работников-иностранцев, на 2/3 нагрузки в связи с невозможностью платить оклады в полном объеме. Такой график работы продолжили и на сентябрь. Также компания остановила свой ГОК.

Напомним, ранее власти Украины сообщили, что рассматривают возможность расширения зернового коридора и на другие товары, в том числе на сталь.

В Федерации металлургов приветствовали это решение и заявили: разблокирование портов для экспорта металла даст Украине как минимум 600 миллионов долларов в месяц, позволит снизить курс доллара и поможет восстановить работу металлургической отрасли, которая находится в самом глубоком кризисе за все время независимости.

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Криворожсталь