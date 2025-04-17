"АрселорМіттал" закликав УЗ уникати підвищення тарифів

Металургійний завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР), найбільший іноземний інвестор України, стурбований підвищенням Укрзалізницею тарифу на вантажні перевезення. Такі дії в АМКР назвали зловживанням монопольним становищем, і заявили про готовність звернутися до Антимонопольного комітету.

"Наше підприємство протягом останніх трьох років щодня вимушене долати виклики під час операційної діяльності, пов’язані з постійними атаками ворога, дефіцитом в енергозабезпеченні, дороговартісною та складною логістикою, зокрема ускладненнями в експортуванні продукції. Тому ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" плану формування поїздів, які прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла", - вказали в АМКР.

На підприємстві заявили, що така зміна маршрутів державною монополією є штучною та безпідставною, і вона ставить під загрозу намір АМКР вийти на нульову збитковість.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає недопустимим будь-які прояви зловживання монопольним становищем і готова звернутись до Антимонопольного Комітету України з цього приводу. Ми сподіваємось на об’єктивний перегляд рішення "Укрзалізниці". Позитивне вирішення цього питання дозволить уникнути необґрунтованих витрат, збільшення терміну доставки вантажів, підвищить конкурентоспроможність продукції нашої компанії на гірничо-металургійного комплексу загалом», - заявив Олександр Білянський, заступник генерального директора з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" запропонувала також підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що "Укрзалізниця" має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.