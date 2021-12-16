Аромат домашнего уюта: "Интергал-Буд" будет презентовать диффузоры покупателям квартир в своих ЖК

В декабре компания "Интергал-Буд" решила особым образом поздравить будущих жильцов своих жилых комплексов, даря им диффузоры с изысканными ароматами Your Home Scent.

Это два отдельных аромата, которые разработали L`atelier du parfum №1. Первый - нежный, в котором ваниль сочетается с нотками сандала, а манящий иланг-иланг дарит незабываемое настроение и чувство радости и праздника. Второй - чувственный, в нем фрезия и нотки чайных цветов образуют свежий букет, который вдохновляет и одновременно создает атмосферу уюта.

"В канун Нового Года всех нас охватывает предвкушение праздника, мы украшаем дома, формируем пространство комфорта и уюта. И ароматы, которые мы презентуем нашим покупателям, помогут создать атмосферу настоящей зимней сказки", - прокомментировала Татьяна Донкоглова, директор по маркетингу "Интергал-Буд".