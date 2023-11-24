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Армію США на Близькому Сході атакували ракетами і безпілотниками

Фото: американських військових на Близькому Сході атакували ракетами і дронами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Американські війська в Іраку та Сирії були атаковані чотири рази із застосуванням ракет та ударних безпілотників у четвер, 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник військових США на умовах анонімності розповів, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника.

Також в Іраку кілька дронів було запущено з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдада в напрямку, де розміщені сили США поблизу аеропорту Ербіль на півночі країни.

Ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню "Хезболла", яке приєдналося до Ірану.

Офіційні особи США заявляють, що станом на 23 листопада в Іраку було скоєно 36 атак на міжнародні та американські сили, а в Сирії – 37.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

Відтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.

Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.

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