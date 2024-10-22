Посол Британії розповів, як Україна витратить майже 2,3 млрд фунтів від активів РФ

"Сьогодні я хочу сказати, що є нова підтримка для України, яка базується на тому головному принципі, що Росія має платити. Сьогодні британський уряд оголосив нову позику для України у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, що відповідає 3 мільярдам доларів США, яка буде забезпечена прибутками від російських заморожених активів. Україна не платить за цю позику, платить Росія", - розповів Гарріс.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані у військовий бюджет України. Тобто таким чином Україна матиме більше ППО, більше гармат і через цей механізм Росія опосередковано платить за захист України, за нові можливості для ЗСУ.

"Це британський внесок, але ми чекаємо також подібних рішень від всіх наших партнерів у Великій сімці і загальна сума такої допомоги для України становитиме 50 мільярдів доларів США. То це величезна підтримка на наступний рік, щоб зміцнити позицію України і щоб використати той принцип, що Росія має платити", - підкреслив він.

Повне інтерв'ю з послом Гаррісом - про завершення війни, "план перемоги" Зеленського, вступ до НАТО, британську допомогу Україні - читайте і дивіться невдовзі на РБК-Україна.