"Армії відновлення" підвищили зарплату: скільки будуть отримувати

Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту “Армія відновлення” в півтора раза. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Згідно з ухваленим рішенням Уряду, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 гривень до 10 050 гривень. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 гривень, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 гривень.
В міністерстві нагадали, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Найчастіше безробітних залучають до:
Ваучери на навчання
Переселенці та ветерани війни в Україні зможуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах.
Ваучери доступні, зокрема, для перепідготовки за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.
Як в Україні отримати ваучер на безкоштовне навчання і кому він дається - читайте у матеріалі РБК-Україна.