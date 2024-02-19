В армії США можуть закінчитися гроші для підтримки України. CNN розповіло деталі

Зазначається, що армії США вже довелося оплачувати рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку військових зусиль України протягом останніх кількох місяців. Далі фінансування їм доведеться брати з інших проєктів, щоб продовжувати підтримувати ЗСУ.

З жовтня 2023 року армія вже витратила понад 430 мільйонів доларів на різні операції, включно з навчанням українських військ, транспортуванням техніки та перекиданням американських військ до Європи.

Наразі цей рахунок був оплачений командуванням армії Європи та Африки. Без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік і без додаткового фінансування спеціально для України командування має приблизно 3 мільярди доларів для оплати оперативних витрат у розмірі 5 мільярдів доларів.

Армія США зіткнеться з важкими рішеннями

Йдеться не тільки про операції, пов'язані з підтримкою України, а й інші операції американського командування в усій Європі та Африці.

Якщо Конгрес все ще не затвердить нове фінансування для України протягом кількох місяців, армійським чиновникам доведеться почати ухвалювати важкі рішення і вилучати гроші з менш важливих проєктів, як-от будівництво казарм або стимулювання призову на військову службу на тлі рекордно низького набору персоналу.

"Якщо армія не отримуватиме кошти з інших джерел, до кінця травня в бюджеті Армії Європи та Африки, що становить приблизно 3 мільярди доларів, закінчаться гроші для операцій, пов'язаних не тільки з Україною, а й в інших частинах Європи та Африки", - розповів виданню високопоставлений армійський чиновник.

Навчання бійців ЗСУ триває

У той час як американське фінансування України вичерпалося, підготовка українських військ тривала, оскільки президент Джо Байден визнав її критично важливою.

Представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл повідомив CNN, що США навчають близько 1500 українців на полігоні Графенвер у Німеччині.

У США також продовжують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 на авіабазі Національної гвардії Морріс в Аризоні.

Крім навчання, до українців, як і раніше, надходить техніка із запасів США в рамках попередніх пакетів президентського управління зі скорочення штату (PDA), а також з озброєння і техніки, що були закуплені на оборонно-промисловій базі в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Конгресу необхідно схвалити бюджет на 2024 рік

Мільйони доларів, які армія США витратила в цьому фінансовому році, розділені на три основні категорії, пояснив другий чиновник: контракти, поїздки і транспорт, а також поставки.

Це охоплює потреби в логістиці, їжу, ключове обладнання, як-от нафту і запасні частини, не тільки для українців, а й для американських військ, які їх навчають. Наразі у 2024 фінансовому році армія витратила 39,7 мільйона доларів на наземний транспорт.

"Хоча частина витрат армії може бути поповнена за рахунок законопроєкту про додаткові витрати, обговорюваного на Капітолійському пагорбі, для служби також вкрай важливо, щоб Конгрес затвердив бюджет на 2024 фінансовий рік. Минулого місяця законодавці схвалили законопроєкт про короткострокове фінансування, щоб уряд залишався відкритим до початку березня", - пише CNN.

Навчання пілотів на F-16

Глава бюро Національної гвардії генерал Деніел Хокансон заявив журналістам, що агентству зрештою буде потрібно більше ресурсів, якщо США мають намір навчати більше українських пілотів F-16.

"У нас є ресурси для продовження вже розпочатого навчання і ми сподіваємося, що всі ці люди завершать його пізніше цього року", - сказав Хокансон.

Однак якщо США захочуть збільшити кількість пілотів для навчання, тоді будуть потрібні додаткові кошти. Високопоставлений армійський чиновник попередив, що в кінцевому підсумку затримка фінансування матиме ширші наслідки, ніж зрив навчання або допомоги Україні.

Допомога Україні від США

У США закінчилися кошти, виділені на допомогу Україні. Минулого року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом на виділення понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Однак цей запит був розкритикований Республіканською партією в Конгресі. Республіканці вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів і тому не підтримали ініціативу. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

У лютому Сенат США підтримав власний законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю на понад 90 млрд доларів. На допомогу України в ньому передбачено 60 млрд євро. Однак, Палата представників США пішла на канікули та не зможе розглянути цей законопроект раніше березня.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, фінансовий пакет від США життєво важливий для України й альтернатив йому немає.