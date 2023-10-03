ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В армії РФ солдати скаржаться на командування та відсутність озброєння, - ISW

Вівторок 03 жовтня 2023 05:01
UA EN RU
В армії РФ солдати скаржаться на командування та відсутність озброєння, - ISW Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання. А також на своє командування, яке не реагує на підлеглих та не виконує свої обіцянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема у російському батальйоні "Восток" скаржаться на те, що військове командування не виконує обіцянки. Там заявили, що з початку повномасштабного вторгнення особовий склад воював на передовій замість того, щоб виконувати функції "зачистки" після штурмів.

У батальйоні "Восток" стверджували, що за останні 19 місяців бойових дій 31 військовослужбовець загинув у боях і 151 отримав поранення. Окрім цього російські військові скаржаться на те, що командування недостатньо нагороджує батальйон за його самовідданість у складі російського оперативно-тактичного з’єднання. "Каскад".

Росіяни заявляють, що на куп’янському напрямку війська використовують застарілі автоматичні зенітні установки С-60 1950-х років. При цьому користувачі соцмереж поставили під сумнів кадри російського Міноборони, на яких показано, як російські сили використовують гармати С-60, і запитали про вік цих систем. Однак командування заявило, що не сумнівається в ефективності радянського озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського