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В армии РФ солдаты жалуются на командование и отсутствие вооружения, - ISW

Вторник 03 октября 2023 05:01
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В армии РФ солдаты жалуются на командование и отсутствие вооружения, - ISW Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

оккупанты продолжают жаловаться на нехватку вооружения и оборудования. А также на свое командование, которое не реагирует на подчиненных и не выполняет свои обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В частности, в российском батальоне "Восток" жалуются на то, что военное командование не выполняет обещания. Там заявили, что с начала полномасштабного вторжения личный состав сражался на передовой вместо того, чтобы выполнять функции "зачистки" после штурмов.

В батальоне "Восток" утверждали, что за последние 19 месяцев боевых действий 31 военнослужащий погиб в боях и 151 получил ранения. Кроме этого, российские военные жалуются на то, что командование недостаточно награждает батальон за его самоотверженность в составе российского оперативно-тактического соединения. "Каскад".

Россияне заявляют, что на купянском направлении войска используют устаревшие автоматические зенитные установки С-60 1950-х годов. При этом пользователи соцсетей подвергли сомнению кадры российского Минобороны, на которых показано, как российские силы используют пушки С-60, и спросили о возрасте этих систем. Однако командование заявило, что не сомневается в эффективности советского вооружения.

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