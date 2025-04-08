"Армія+" запустила шлюб онлайн для військових: інструкція, ціни та документи

У застосунку "Армія+" з’явилася нова послуга, яка дозволяє захисникам і захисницям України швидко та зручно зареєструвати шлюб онлайн. Тепер військові можуть пріоритетно обирати дату і час церемонії, уникнувши черг та зайвої бюрократії.

Як скористатися послугою

Для того, що б скористатися сервісом потрібно:

у застосунку "Армія+" зайти в розділ "Сервіси";

обрати "Шлюб онлайн - подати заяву через "Дію".

Після цього користувача автоматично перенаправить у застосунок "Дія", де можна буде забронювати зручну дату церемонії.

Послуга доступна тільки для авторизованих військовослужбовців. Після підтвердження з боку партнера або партнерки, у "Дії" з’явиться можливість вибрати дату й час весілля. Церемонія проходить онлайн у форматі відеоконференції та триває до 30 хвилин. У день весілля в застосунку з’явиться посилання на підключення.

Що потрібно для онлайн-одруження

Для того, щоб одружитися онлайн у "Дії" мають бути документи:

ID-картка або закордонний паспорт у "Дії";

верифікований податковий номер.

Україна стала першою країною, де весь цикл одруження можна пройти онлайн. З початку запуску послуги в Дії вже одружилися понад 4700 пар, більшість з яких - військові.

Вартість послуги: