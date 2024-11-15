У "Армія+" тепер можна подати рапорт на зміну місця служби, - Умєров

У застосунку "Армія+" зʼявилася нова функція. Вона дозволяє військовослужбовцям Збройних Сил України подавати рапорт на переведення в іншу частину швидко і зручно.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Відтепер процес подачі рапорту спрощено до мінімуму і займає всього близько 15 хвилин.
Для подачі рапорту військовослужбовцям знадобляться військовий квиток або офіцерське посвідчення, а також рекомендаційний лист від частини, куди вони планують переведення. Додатково, у разі переведення за станом здоров'я, може бути потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).
Функціонал створений для зниження бюрократичної тяганини: командирської згоди на подання рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.
В окремих випадках Кадровий центр може звернутися до командирів для погодження, зокрема, якщо переведення планується між тиловими чи бойовими бригадами, або якщо військовий є офіцером чи обіймає офіцерську посаду.
В разі відмови у переведенні "Армія+" надасть чіткі підстави. Наприклад, військовим, які прослужили у своїй частині менш як 6 місяців або ж пройшло менш як рік з моменту їхнього попереднього переведення, можуть відмовити. Всі підстави регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2024 року №1291.
Рішення уряду про запровадження нового механізму переведення військових між частинами раніше розповів президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що така необхідність виникла внаслідок контакту чиновників із громадянським суспільством.
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