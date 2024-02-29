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Армія США скорочує чисельність військових на 5% для більших можливостей ведення великої війни

Четвер 29 лютого 2024 10:28
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Армія США скорочує чисельність військових на 5% для більших можливостей ведення великої війни Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія США скорочує чисельність особового складу на 24 тисячі осіб, або майже на 5%, і проводить реструктуризацію, щоб мати більше можливостей для ведення наступної великої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Американська армія бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо залучити достатню кількість солдатів, щоб заповнити всі вакансії.

Скорочення торкнуться здебільшого вже порожніх посад, а не реальних солдатів, зокрема на посадах, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, яких було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не так потрібні. Близько 3 тисяч осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

Водночас, згідно з планом, буде додано близько 7500 військовослужбовців для виконання інших найважливіших завдань, включно з підрозділами протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також п'ятьма новими оперативними групами в усьому світі з розширеними можливостями у сфері кібернетики, розвідки та дальніх ударів.

Міністр армії США Крістін Вормут сказала, що вона і генерал Ренді Джордж, начальник сухопутних військ, працювали над тим, щоб скоротити кількість місць, де вони були порожніми або надлишковими.

"Ми йдемо від боротьби з тероризмом і повстанськими рухами. Ми хочемо бути готовими до великомасштабних бойових операцій", - сказав Вормут.

Згідно з армійським документом, служба "значно перевантажена", і в ній не вистачає солдатів, щоб заповнити наявні підрозділи.

Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб протягом наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 тисяч.

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