Армия США сокращает численность военных на 5% для больших возможностей ведения крупной войны

Армия США сокращает численность личного состава на 24 тысяч человек, или почти на 5%, и проводит реструктуризацию, чтобы иметь больше возможностей для ведения следующей крупной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Американская армия борется с нехваткой рекрутов, из-за которой невозможно привлечь достаточное количество солдат, чтобы заполнить все вакансии.

Сокращения коснутся в основном уже пустующих должностей, а не реальных солдат, в том числе на должностях, связанных с борьбой с повстанцами, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня они не так нужны. Около 3 тысяч человек будут сокращены в армейских силах специальных операций.

В то же время, согласно плану, будет добавлено около 7500 военнослужащих для выполнения других важнейших задач, включая подразделения противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями в области кибернетики, разведки и дальних ударов.

Министр армии США Кристин Вормут сказала, что она и генерал Рэнди Джордж, начальник сухопутных войск, работали над тем, чтобы сократить число мест, где они были пустыми или избыточными.

"Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям", - сказал Вормут.

Согласно армейскому документу, служба "значительно перегружена", и в ней не хватает солдат, чтобы заполнить существующие подразделения.

Согласно новому плану, цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих, чтобы достичь уровня 470 тысяч.

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