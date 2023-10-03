Армія США готова швидко відправити ATACMS в Україну після схвалення Байдена

"Ми готові діяти швидко", - сказав він, зазначивши, що армія США підготовлена до такого розвитку подій.

Як зазначає Bloomberg, американські законодавці протягом кількох місяців закликали Байдена відправити ATACMS, чи армійську тактичну ракетну систему, в Україну. Люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши про це президентові України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона, що він готовий це зробити.

Існує кілька модифікацій ракет, у тому числі з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність дії від 25-300 км. Ракети несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Буш заявив, що ракети, які США відправлять, вже визначено. ATACMS може запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Різниця лише в тому, що один ATACMS запускається залпом з однієї й тієї ж пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й великі, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не суттєво", сказав Буш.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", - сказав він.

Армія готується до початкових поставок найближчим часом першої версії заміни ATACMS більшої дальності під назвою Precision Strike Missile, яка розвіє деякі побоювання щодо готовності до постачання ATACMS з армійського арсеналу, повідомив Буш репортерам минулого місяця. Обидва виробництва Lockheed Martin Corp.

Касетні ATACMS

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.