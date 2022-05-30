UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армия России понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - британская разведка

Фото: Российская армия потеряла огромное число офицеров среднего и младшего звена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.

Точно так же младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, которые выполняют эту роль в западных войсках.

"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", отмечается в сообщении.

Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, за три месяца полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано боле 30 тысяч русских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину