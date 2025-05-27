Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір, на фронті впродовж доби було зафіксовано 141 бій. Найбільшу кількість штурмових атак ворог здійснив на Покровському напрямку, а саме - 53.

"Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев'ять бойових зіткнень досі тривають", - повідомляли в Генштабі станом на 22:00.

Детально зі зведенням за всіма напрямками - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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