Армія РФ намагається вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області. Яка ситуація зараз

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує вперті спроби штурмувати позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, протягом доби зафіксовано 9 безуспішних ворожих штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції.

"Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції", - констатують Сили оборони півдня.

Тактика ворога

Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах та позиціях українських військ на півдні.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра у Херсонській області більше двох місяців триває операція Збройних сил України. Попри відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

За даними Генштабу на ранок 10 січня, ЗСУ продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.