Армия РФ накопила резервы быстрее ВСУ, - Арестович

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

Россия после потерь на первом этапе полномасштабной войны смогла быстрее накопить резервы. Это обстоятельство увеличивает риск оккупации новых районов Украины.

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон-Запорожье", – рассказал Арестович.

Угрозу повторного наступления России с Севера оценили в МВД. Заместитель министра Енин пообещал достойный отпор российским войскам от военных формирований Украины.