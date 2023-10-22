UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія оборони Ізраїлю випадково вистрілила з танка по єгипетському КПП

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю випадково вистрілила з танка по єгипетському контрольно-пропускному пункту. Деталі інциденту з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Збройних сил Ізраїлю в Telegram.

"Деякий час тому танк ЦАХАЛу випадково вистрілив і влучив у єгипетський пост, прилеглий до кордону в районі Керем-Шалом", - ідеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що наразі триває розслідування інциденту і з'ясовуються подробиці.

"ЦАХАЛ висловлює жаль з приводу того, що трапилося", - ідеться в повідомленні. 

Війна в Ізраїлі 

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Її наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнах світу проходять акції на підтримку палестинського народу. Найчастіше вони закінчуються сутичками і затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄгипетІзраїль