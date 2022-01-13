Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине

Жесткий карантин и введение прививок от COVID-19 породили массовые движения антивакцинаторов практически во всех странах мира. Не стала исключением и Украина. К борьбе с "ковид-диссидентами" подключились не только медики, но и правоохранительные органы. Удалось ли победить это движение – ниже в материале РБК-Украина.

Темпы вакцинации от "ковида" остаются в Украине одними из самых низких в мире. По состоянию на 12 января две "обязательные" дозы вакцины получили всего около 14 млн человек. Это чуть больше трети граждан страны. Одна из ключевых причин такой ситуации – мощное движение "антивакцинаторов".

По данным соцопросов, около 40% респондентов выступают категорически против прививки. Отрицатели "ковида" активно и массово организовываются в соцсетях, религиозных сообществах, где распространяют фейковые новости и видео. Также они периодически проводят акции протеста в центре Киева.

Самые массовые шествия регулярно проходили в правительственном квартале столицы с начала ноября по середину декабря. Акции "антиваксов" запомнились перекрытием дорог и стычками с правоохранителями.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал эти мероприятия "насмешкой над медиками и над семьями, потерявшими своих родных из-за ковида".

Спустя короткое время организаторы движения оказались под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Лидеры под арестом

Ключевым лидером украинских "антивакцинаторов" остается 37-летний активист из Львова Остап Стахив. Именно под его кураторством были организованы самые массовые акции в столице и регионах.

Он ранее неоднократно оказывался в эпицентре скандалов в родном городе, а также активно, но неудачно пытался строить политическую карьеру. Все его попытки избраться во Львовский областной совет и в Верховную раду провалились.

Сейчас на Стахива записано несколько общественных организаций, в том числе "Идея нации", "Ассоциация предпринимателей Львовщины" и "Народное телевидение". Антивакцинаторские акции он в основном проводит в рамках созданного в 2020 году движения "Права человека". Сам себя Стахив называет журналистом, блогером и правозащитником.

Именно на поприще "ковид-диссидентства" он заработал основную базу своих сторонников. Например, на фейсбук-страницу движения "Права человека" подписаны около 11 тысяч человек, а в аналогичных вайбер-группах, сформированных по региональному принципу, в среднем состоит около 1-2 тысяч подписчиков. Они активно постят истории об "опасности" прививок, "незаконности" ковид-сертификатов, а также псевдонаучные видео, якобы подтверждающие их "правоту".

СБУ считает, что движение антивакцинаторов может финансироваться из РФ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также во всех соцсетях участники активно собирают деньги на карточки для помощи задержанным/арестованным соратникам. Некоторых из них, как Стахива, судят по уголовным статьям, других – привлекают к админответственности за незаконную организацию массовых акций и нарушение карантина.

В поле зрения Службы безопасности Украины львовский общественник попал в начале ноября прошлого года. Ему предъявили подозрение в призывах и действиях по насильственному захвату власти (ч.1 и ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса) и в диверсии (ст. 113 УК).

Параллельно в Чернигове был задержан соратник Стахива – гражданин России Михаил (Майкл) Милостивый. У задержанных провели обыски. Из интересных находок, кроме банковских карточек, плакатов и транспарантов, пособие "Как развалить любое гойское государство".

Обоих подозреваемых суды арестовали с альтернативой залога. Впрочем, под стражей они оставались недолго, их сторонники оперативно собрали необходимые суммы, чтобы они вышли на свободу (около 1 млн гривен – за Стахива и почти 120 тысяч – за Милостивого).

После тюремной камеры лидер "антиваксов" отправился в психиатрическую клинику, где 30 дней – до конца декабря – проходил судебно-психиатрическую экспертизу на вменяемость. Ее результаты еще неизвестны.

Россиянин Милостивый, в свою очередь, активно судится с госорганами, чтобы избежать выдворения в РФ. Постановление о "принудительном возвращении" Миграционная служба уже вынесла.

Тем временем, Стахив не теряет времени зря и уже собирает новую массовую акцию своих сторонников на 24 января в Киеве. На митинге протестующие намерены требовать от Рады снять с рассмотрения законопроект №4142 "О системе общественного здоровья".

Этот документ, принятый в первом чтении в начале декабря прошлого года, прописывает общие аспекты работы национальной эпидемиологической службы. "Антиваксы" убеждены, что в законопроекте якобы спрятано намерение власти узаконить "обязательную вакцинацию" украинцев от коронавируса.

Радуцкий отрицает, что прививки для украинцев станут принудительными (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий объясняет, что речь идет всего лишь о презумпции согласия на прививку. То есть гражданин, желающий отказаться от вакцины, обязан будет подписать соответствующий документ. Глава комитета обвиняет движение "противников вакцинации" в сознательном распространении мифов о данном законопроекте.

"Основные противники систематизации законодательства в области общественного здоровья известны. Это движение антивакцинаторов, которое направляется и поддерживается из-за границы, и определенный бизнес, не желающий отказываться от опасных для здоровья человека технологий и материалов", – считает Радуцкий.

Сможет ли сам Стахив попасть на свое собрание в Киев, пока неизвестно. СБУ сообщила РБК-Украина, что подозреваемому запрещено покидать Львов. Активист уверяет, что его защита уже прорабатывает определенные "юридические механизмы", чтобы обойти этот запрет. Подробнее раскрыть их львовянин отказался.

Не украинская пропаганда

По версии Службы безопасности Украины, правонарушение Стахива и Милостивого состоит не в том, что они проводят массовые акции, манипулируя "псевдонаучными" данными о пандемии и вакцинации. Следствие прямо обвиняет их в работе на "российских кураторов" с целью дестабилизации ситуации в Украине. Доказательства этого якобы уже имеются у правоохранителей.

"Они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой. В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ", – утверждает СБУ.

Правоохранители также опубликовали скриншоты с мобильного телефона, якобы изъятого у Стахива. В переписке как раз обсуждается момент с приобретением оружия и созданием "народных" органов власти.

Данные о причастности РФ к украинским митингам "антиваксов" подтверждают и в Совете нацбезопасности и обороны. Там говорят о спланированной "спецоперации" страны-агрессора.

"Центром противодействия дезинформации при СНБО была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", – сказано в заявлении пресс-службы Совбеза.

Стахив опровергает эти обвинения, а опубликованные СБУ скриншоты называет подделкой. По его словам, правоохранители так и не смогли разблокировать изъятый у него iPhone 10 и просто показали переписку с чужого телефона.

"Мы опубликовали лишь небольшую часть фактов, которые показывают антиукраинскую деятельность злоумышленников", – отвечают на это в пресс-службе СБУ.

В ведомстве подчеркивают, что доказательная база против фигурантов дела обширная, а следствие обнародовало лишь отдельные материалы уголовного производства.

Лидерами антивакцинаторов заинтересовались спецслужбы (фото: Виталмй Носач / РБК-Украина)

Несмотря на пристальное внимание правоохранителей, прекращать свою деятельность Стахив не намерен. Вакцину от "короны" он называет исключительно "жижей", а ежедневные данные Министерства здравоохранения о количестве заболевших – "брехливой статистикой", направленной на запугивание населения.

Свое право на митинги и отказ от прививок и карантинных ограничений он объясняет нормами Конституции. Причину уголовного преследования Стахив видит исключительно в массовости организованных им акций.

"Потому что впервые в независимой Украине вышли люди на акции без партий, без призывов по "зомбоящику". Не было никакой поддержки зарубежных доноров. И людей при этом приехало 15-20 тысяч. И власти поняли, что что-то не так, что они не контролируют ситуацию", – сказал он РБК-Украина.

Львовянин также обращает внимание, что уголовному преследованию подвергся не только он и его соратник Милостивый, но и другие лидеры "антипрививочных" протестов в регионах Украины. СБУ, в свою очередь, призывает не проводить связь между уголовными делами и отношением задержанных к антивакцинаторской кампании.

"На самом деле это не так. Мы хотим подчеркнуть, что СБУ занимается охраной национальной государственности Украины. И в данном случае мы видим, что антиукраинская группировка прикрывалась лозунгами так называемых антивакцинаторов. То есть сознательно манипулировала опасениями части украинцев по поводу вакцинации", – сообщили РБК-Украина в силовом ведомстве.

СБУ призывает украинцев в этом контексте быть "максимально бдительными", так как РФ, по данным правоохранителей, пытается дестабилизировать ситуацию в нашем государстве "под любым предлогом".

Финансовый аргумент

Могут ли финансовые стимулы разубедить "антивакцинаторов" в ошибочности их верований? В странах по всему миру "деньги за укол" – это уже давно апробированная практика. Например, в США выдают по 100 долларов, а также проводят лотерею среди вакцинированных с большим денежным призом. В Гонконге подобным образом разыгрывают квартиру, а на Филиппинах – корову и мешок риса.

В Украине с середины декабря 2021 года по инициативе президента Владимира Зеленского решили выдавать по тысяче гривен каждому, кто пройдет полный курс вакцинации. Правда, потратить их можно будет на конкретный перечень покупок: книги, билеты на концерт, лекарства и абонементы в спортзал.

Статистика показывает, что за декабрь, когда началась программа и первые выплаты, темпы вакцинации не выросли, а наоборот упали. Так, за последний месяц 2021 года первый укол от "короны" получили около 1,2 млн человек. А, например, за ноябрь таких было почти 3 млн человек. Такое же количество привилось и в октябре.

При этом деньги от государства за прививку по состоянию на 10 января получили уже почти 6,7 млн украинцев. Это меньше половины от общего количества вакцинированных (14 млн человек по состоянию на 10 января). В Министерстве здравоохранения говорят, что госпрограмма "ковидных выплат" имела другую основную задачу, кроме стимулирования вакцинации.

"Основная идея этой программы "Е-поддержка" – поддержка тех сфер бизнеса (культура, книгоиздательство и т.д.), которые пострадали в результате пандемии COVID-19. Такую программу нельзя назвать непосредственным стимулированием вакцинации, ведь ее цель – поддержать пострадавший бизнес", – сказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин считает, что антивакцинаторов можно переубедить правильной коммуникацией (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По его словам, сейчас Минздрав отрабатывает различные мероприятия и инструменты, чтобы ускорить темпы вакцинации. Речь идет, к примеру, об усилении работы мобильных бригад в сельской местности, там, где возникают проблемы с доступом к вакцине. Кроме того, уже с 31 января будет расширен перечень предприятий, сотрудники которых подлежат обязательным прививкам против COVID-19.

По словам главного санврача, Минздрав работает над введением финансовой мотивации для семейных врачей, чтобы они призывали своих пациентов делать прививки. "Отдельно планируем прицельно работать с врачами, у которых процент вакцинированных пациентов меньше 30", – подчеркнул он.

Но основным механизмом переубеждения "антиваксов" для Минздрава остается проведение коммуникационных компаний. "В частности, будем работать над теми беспокойствами, которые у граждан вызывают возможные побочные реакции после вакцинации и мифы относительно противопоказаний", – отметил Кузин.

Судя по соцсетям противников вакцинации, именно вопрос вероятных "побочных эффектов" для них самый животрепещущий. И если экзотические теории о "чипировании", "вышках 5G" и "блокировании 8-го гена" постепенно теряют свою популярность, то идеи о неизученности долгосрочного эффекта от COVID-вакцин все еще в тренде. Разрушение этих мифов – актуальная и сложная задача для украинской системы власти.