Армія Ізраїлю не закінчить війну, доки не знищить ХАМАС, - міністр оборони

Армія Ізраїлю не закінчить бойових дій у Секторі Газа, поки не знищить бойовиків руху ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Терористам нема кому допомагати. Тільки ми вирішуємо, що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу. Ми не закінчимо цю війну, не знищивши ХАМАС", - зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Галант на зустрічі з військовослужбовцями 98-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю зазначив, що іншого розвитку ситуації в регіоні не може бути. За його словами, що в майбутньому не буде ХАМАС як правлячої організації, але на це буде потрібно деякий час.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

На початку жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів, а також викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїлю повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні сектора Гази. Каїр зі свого боку пригрозив припинити ключовий мирний договір з Тель-Авівом , якщо армія Ізраїлю увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю відкинув пропозицію ХАМАС про перемир'я на чотири з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Учора, 3 березня, стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС зновуне змогли домовитися про угоду про звільнення заручників . Тель-Авів залишився незадоволеною відповіддю ісламістського руху.