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Армія Ізраїлю захопила опорний пункт ХАМАС у Секторі Газа

Фото: армія Ізраїлю захопила опорний пункт ХАМАС у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сухопутні війська армії Ізраїлю вночі 6 листопада захопили опорний пункт ХАМАС у Секторі Газа та завдали ударів по 450 об'єктах терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомили в армії Ізраїлю, опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики та підземні тунелі.

За даними ЦАХАЛу, під час захоплення кілька бойовиків ХАМАС були вбиті. Ще кілька польових командирів терористів загинули в інших боях.

Окрім того, зазначається, що за минулу добу ізраїльські винищувачі завдали ударів по більш ніж 450 об'єктах ХАМАСу в Секторі Газа, включаючи тунелі, військові об'єкти, спостережні пункти та позиції запуску протитанкових керованих ракет.

У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперацій ХАМАСу Джамаля Мусу.

Арія Ізраїлю також завдала ударів по об'єктах ХАМАСу, включаючи командні центри, додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і спостережні пункти.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу і вийшли до моря.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа