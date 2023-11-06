Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій узимку, - ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The JPost.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що військовим уже видали 129 тисяч зимових курток і 369 тисяч невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Однак, за винятком Війни за незалежність 1948-49 років, яка з тактичного погляду була іншою епохою і в якій ЦАХАЛ намагався втримати або відвоювати позиції, а не вторгнутися на ворожу територію, як у випадку з нинішнім вторгненням у Газу, ЦАХАЛ не має досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що ЦАХАЛ справді має або надає всі необхідні додаткові куртки та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з перебуванням у теплі та відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, то можна уникнути деяких серйозних помилок.

Але навіть якщо військові розв'яжуть ці відомі й базові проблеми - наприклад, не допустять замерзання солдатів у польових умовах, - незрозуміло, наскільки вони будуть готові стратегічно й тактично, з огляду на відсутність досвіду дій узимку в умовах бойової обстановки.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

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