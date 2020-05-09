Армия Хафтара атаковала аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт "Митига" в Триполи и прилегающие кварталы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Атака длилась около часа. В результате нападения территории нанесен материальный ущерб, в ходе инцидента никто не пострадал.

Жертвами сил Хафтара с начала месяца стали 15 мирных жителей, еще 30 человек получили ранения. Как сообщается, за последний период сторонники генерала-путчиста понесли значительные потери в столкновениях с правительственными войсками.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".