Армія Франції отримає рекордний бюджет та "режим тривоги"

Оновлену редакцію Закону про військове програмування підтримали обидві палати парламенту. За документ проголосували 375 депутатів Національної асамблеї, а проти виступили лише 113 обранців.

Влада Франції пояснює таку щедрість радикальною зміною світової безпеки. Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що держава заборгувала цей крок своїм громадянам.

"Війна високої інтенсивності повернулася в Європу. Співвідношення сил стає жорсткішим, гібридні, кібернетичні, космічні та інформаційні загрози множаться", - наголосила урядовиця.

Париж уважно аналізує досвід бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Саме тому акцент роблять на зброї, яка довела свою ефективність на полі бою.

Пріоритетні напрямки фінансування включають:

масштабні закупівлі артилерійських снарядів;

поповнення запасів сучасних ракет;

розвиток та виробництво військових дронів;

посилення кіберзахисту та космічної розвідки.

Французька армія значно підсилиться до 2020 року, обіцяє міністерка збройних сил (інфографіка РБК-Україна)

Новий режим тривоги та правила

Закон запроваджує особливий механізм - "стан тривоги національної безпеки". Його вводитимуть у разі серйозної загрози для країни. Також цей режим дає уряду надзвичайні повноваження.

Влада зможе ігнорувати певні екологічні чи містобудівні норми. Це потрібно для швидкого будівництва стратегічних об'єктів. Наприклад, щоб оперативно звести укриття для винищувачів Rafale.

Також документ дозволяє аеропортам та іншим приватним операторам офіційно використовувати системи боротьби з дронами.

Також хочуть підготувати до можливих загроз і громадян країни. Звичний День оборони тепер стане Днем мобілізації. Головна мета - познайомити молодь з армією та навчити основ військової справи.

Крім того, закон закріплює створення нового добровільного національного сервісу. Це дасть змогу французам добровільно долучатися до оборонних ініціатив.