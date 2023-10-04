"Армія дронів" за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога, - Мінцифри

Так, тільки за останній тиждень "Армія дронів" вразила рекордну кількість російської артилерії.

"У росіян - мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти - менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої - 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання", - повідомив Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.

"Дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їхній якості та майстерності операторів. Ми пишаємося тим, що передали ударним ротам "Армії дронів" нові пікапи, аби оператори мали можливість оперативно і безпечно виїжджати на позиції і повертатися з бойових завдань цілими й неушкодженими", - додав засновник Favbet і президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, "Армія дронів" продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані компанією Favbet 53 нові пікапи вже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку.

На сьогодні в рамках програми "Армія дронів" за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ. У процесі комплектації - понад 50 ударних рот БпЛА.

До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.