Армія Асада за підтримки РФ зайняла майже всі повстанські райони на заході Сирії

Збройні сили офіційного сирійського уряду в ході наступу зайняли всі, окрім трьох, села в долині річки Ярмук

Сирійська армія за підтримки російської авіації вже близька до повного контролю над останніми непідконтрольними уряду територіями на південному заході країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Як зазначається, раніше сирійські урядові сили та їх союзники за підтримки російської авіації розширили свій наступ на південному заході країни з метою вийти на державний кордон із Йорданією та окупованими Ізраїлем Голанськими висотами.

"Збройні сили офіційного сирійського уряду в ході наступу зайняли всі, окрім трьох, села в долині річки Ярмук, які утримували бійці армії Халіда аль-Валіда, близькі до Ісламської держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що атака бойовиків "Ісламської держави" на сирійське місто Ес-Сувейд забрала життя щонайменше 220 осіб. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, 127 осіб є цивільними, 94 інших - військові сил, союзних режиму Асада.

В правозахисному центрі підкреслили, що це найжахливіша атака терористів у цьому районі країні з моменту початку війни.