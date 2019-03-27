Армии передали десятки контрабандных российских ракет "земля-воздух"

Кабинет министров Украины принял решение о передаче армии конфискованных за контрабанду российских ракет "земля-воздух". Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании выступил генпрокурор Юрий Луценко, который рассказал, что "Рособоронэкспорт" в сговоре с представителями оборонного комплекса Украины организовали контрабанду 36 зенитных ракет "земля-воздух" для комплекса "Печора" в полном оснащении вместе с оборудованием. По его словам, российская сторона планировала передать ракеты в Эритрею, они были конфискованы в порту Одессы.

"Мы сделали все, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим Вооруженным силам", - добавил Луценко.

Также на заседании правительства приняли соответствующее решение о передаче вооружений украинской армии.

Отметим, данные ракеты предназначены для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей на высоте от 20 до 18000 метров.

Напомним, ранее в Генеральном штабе заявили о переходе Вооруженных сил Украины на украинские ракеты и боеприпасы.