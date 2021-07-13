В армии Германии создали космическое командование
В Вооруженных силах Германии отныне официально появилось космическое командование. Работу космического подразделения Бундесвера запустила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
"Сегодня запустила работу космического командования при Бундесвере", - заявила Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter.
Новосозданное космическое командование должно взять на себя охрану и наблюдение за спутниками, а также будет наблюдать за опасным космическим мусором и анализировать деятельность других государств в космосе в рамках военной разведки.
"Таким образом, защита инфраструктуры - спутников для связи, погоды и навигации - становится военной задачей", - отметило издание.