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В армии Германии создали космическое командование

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Германия, Вторник 13 июля 2021 16:11
В армии Германии создали космическое командование Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр запускает космическое командование (twitter.com/BundeswehrGI)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Вооруженных силах Германии отныне официально появилось космическое командование. Работу космического подразделения Бундесвера запустила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Сегодня запустила работу космического командования при Бундесвере", - заявила Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter.

Новосозданное космическое командование должно взять на себя охрану и наблюдение за спутниками, а также будет наблюдать за опасным космическим мусором и анализировать деятельность других государств в космосе в рамках военной разведки.

"Таким образом, защита инфраструктуры - спутников для связи, погоды и навигации - становится военной задачей", - отметило издание.

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Германия космос армия
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