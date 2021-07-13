В армії Німеччини створили космічне командування
Фото: Аннеґрет Крамп-Карренбауер запускає космічне командування (twitter.com/BundeswehrGI)
В Збройних силах Німеччини відсьогодні офіційно з'явилося космічне командування. Роботу космічного підрозділу Бундесверу запустила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.
"Сьогодні запустила роботу космічного командування при Бундесвері", - заявила Крамп-Карренбауер на своїй сторінці у Twitter.
Новостворене космічне командування повинне взяти на себе охорону та спостереження за супутниками, а також буде спостерігати за небезпечним космічним сміттям та аналізувати діяльність інших держав в космосі в рамках військової розвідки.
"Таким чином, захист інфраструктури - супутників для зв'язку, погоди і навігації - стає військової завданням", - зазначило видання.