ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения заявила о задержании иностранных шпионов

Ереван, Воскресенье 04 октября 2020 21:52
Армения заявила о задержании иностранных шпионов
Фото: армянские спецназовцы (facebook.com Armenian Military Portal)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении задержали иностранцев по подозрению в шпионаже. Сейчас спецслужбы проводят масштабные оперативно-розыскные мероприятия для установления других причастных к шпионажу лиц.

Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

Как рассказали в спецслужбе, иностранных граждан подозревают в сборе информации о военной технике и Вооруженных силах Армении, местонахождении воинских частей, перемещении оружия и о количестве призванных на военную службу во время мобилизации.

В отношении иностранцев уже были возбуждены уголовные производства. Им объявили о подозрении в шпионаже (ст. 302 УК Армении), а также пособничестве и подстрекательстве к шпионажу (ст. 38-302 УК Армении).

Граждане каких именно стран подозреваются в шпионаже, в СНБ Армении не уточнили.

Напомним, сейчас Армения ведет боевые действия против Азербайджана в Нагорном Карабахе. В начале этой недели азербайджанские войска перешли в контрнаступление. Президент Азербайджана пообещал освободить оккупированные Арменией территории. В Ереване назвали это объявлением войны всему народу Армении.

Сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика шпионАрменияЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь