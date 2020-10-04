ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вірменія заявила про затримання іноземних шпигунів

Єреван, Неділя 04 жовтня 2020 21:52
Вірменія заявила про затримання іноземних шпигунів
Фото: вірменські спецпризначенці (facebook.com Armenian Military Portal)
Автор: Дмитро Левицький

У Вірменії затримали іноземців за підозрою у шпигунстві. Зараз спецслужби проводять масштабні оперативно-розшукові заходи для встановлення інших причетних до шпигунства осіб.

Про це повідомляє Служба національної безпеки Вірменії.

Як розповіли у спецслужбі, іноземних громадян підозрюють у зборі інформації про військову техніку Збройних сил Вірменії, місцезнаходження військових частин, переміщення зброї та про кількість призваних на військову службу під час мобілізації.

Щодо іноземців вже було порушено кримінальні провадження. Їм оголосили про підозру у шпигунстві (ст. 302 КК Вірменії), а також пособництві й підбурюванні до шпигунства (ст. 38-302 КК Вірменії).

Громадяни яких саме країн підозрюються у шпигунстві, в СНБ Вірменії не уточнили.

Нагадаємо, зараз Вірменія веде бойові дії проти Азербайджану у Нагірному Карабасі. На початку цього тижня азербайджанські війська перейшли у контрнаступ. Президент Азербайджану пообіцяв звільнити окуповані Вірменією території. У Єревані назвали це оголошенням війни всьому народу Вірменії.

Сьогодні азербайджанський президент Ільхам Алієв висунув Єревану умову для припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика шпионАрменияЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся