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Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном: есть раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

Армения заявила об обстреле позиций своих военных на границе с Азербайджаном, есть раненые. Инцидент произошел на участке Гегаркуник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Армении

"В результате очередной провокации азербайджанской стороны трое военнослужащих вооруженных сил Армении получили огнестрельное ранение. Их жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

В ведомстве осудили "очередную провокацию" со стороны Азербайджана.

В Минобороны Армении также отметили, что обстрелу позиций армянских военных предшествовало заявление азербайджанской стороны о гибели военнослужащего от снайперского огня.

"Этому (обстрелу - ред.) предшествовали стрельба на самих азербайджанских военных базах, что может быть связано с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными", - добавили армянские военные.

Напомним, ранее Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военного от снайперского огня. В Минобороны Азербайджана заявили о подготовке ответных мер.

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обстрелАрменияграницаАзербайджан