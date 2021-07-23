Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном: є поранені
Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном, є поранені. Інцидент стався на ділянці Гегаркуник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії.
"В результаті чергової провокації азербайджанської сторони троє військовослужбовців збройних сил Вірменії отримали вогнепальне поранення. Їх життю нічого не загрожує", - наголошується в повідомленні.
У відомстві засудили "чергову провокацію" з боку Азербайджану.
У Міноборони Вірменії також відзначили, що обстрілу позицій вірменських військових передувала заява азербайджанської сторони про загибель військовослужбовця від снайперського вогню.
"Цьому (обстрілу - ред.) Передували стрілянина на самих азербайджанських військових базах, що може бути пов'язано з міжособистісним інцидентом між азербайджанськими військовими", - додали вірменські військові.
Нагадаємо, раніше Баку звинуватив Єреван в загибелі азербайджанського військового від снайперського вогню. У Міноборони Азербайджану заявили про підготовку заходів у відповідь.