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Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном: є поранені

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Єреван, П'ятниця 23 липня 2021 19:24
Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном: є поранені Фото: Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вірменія заявила про обстріл позицій своїх військових на кордоні з Азербайджаном, є поранені. Інцидент стався на ділянці Гегаркуник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії.

"В результаті чергової провокації азербайджанської сторони троє військовослужбовців збройних сил Вірменії отримали вогнепальне поранення. Їх життю нічого не загрожує", - наголошується в повідомленні.

У відомстві засудили "чергову провокацію" з боку Азербайджану.

У Міноборони Вірменії також відзначили, що обстрілу позицій вірменських військових передувала заява азербайджанської сторони про загибель військовослужбовця від снайперського вогню.

"Цьому (обстрілу - ред.) Передували стрілянина на самих азербайджанських військових базах, що може бути пов'язано з міжособистісним інцидентом між азербайджанськими військовими", - додали вірменські військові.

Нагадаємо, раніше Баку звинуватив Єреван в загибелі азербайджанського військового від снайперського вогню. У Міноборони Азербайджану заявили про підготовку заходів у відповідь.

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