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Армения подала жалобу против Азербайджана в ЕСПЧ

Ереван, Вторник 02 февраля 2021 11:00
Армения подала жалобу против Азербайджана в ЕСПЧ
Фото: Европейский суд по правам человека (facebook com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Армении подало межгосударственную жалобу против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства Армении в ЕСПЧ.

Как сообщается, Ереван настаивает на том, что во время развязанной 44-дневной войны и в последующий период Баку нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав.

"В жалобе в числе других подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха (самоназвание Карабаха, - ред.), раненых граждан и родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ. Вместе с ней было предоставлено "большое количество доказательств".

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу. Эта фаза заключается в том, что Армении и непризнанном Нагорном Карабахе нужно создать единый порядок дня.

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